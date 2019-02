A From Software csapata igencsak jól ért ahhoz, hogy miként kell frászt hozni a rajongókra már egy játék megjelenése előtt, hiszen hétről-hétre egyre brutálisabb főellenfeleket mutatnak meg nekünk a Sekiro: Shadows Die Twice kapcsán.

Ennek jóvoltából most egy újabb videó bukkant fel a játék kapcsán, melynek, ami nem a kimért támadásairól lesz majd híres, sokkal inkább az "üsd-vágd, nem apád" elv követéséről. Sekiro: Shadows Die Twice tehát a boss-harcok tekintetében igencsak magas szintre emeli a játékot, de nem is vártunk mást a From Software csapatától, akik március 22-én tervezik kiadni a játékot PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!