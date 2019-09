Most éppen a Warframe-et találták be negatív értékelésbombázással

Megint célba vettek egy játékot a feldühödött rajongók, azonban ismételten nem megfelelő eszközökhöz nyúltak, hiszen megint a Steamen kezdték szétbombázni negatív értékelésekkel a Warframe -et.

Az összpontozáson még így sem módosított, ellenben az utóbbi időben egyre többen dobják rá a negatív értékelést a Digital Extremes RPG-jére, túl sokat pedig nem is kell keresni, hogy az ember rájöjjön, mi ennek az oka, lévén a Reddit tele van olyan költői kérdésekkel, hogyFőleg politikai okokból kényes téma ez számukra, javaslatként pedig többen is felvetették, hogy ez a választási menü ne "Ország" néven fusson, hanem "Ország/Régió". Ha ez még nem lenne elég, akkor olaj a tűzre, hogy a kínai szövegfordítás is sokak szerint gyatrára sikeredett.