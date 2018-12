Most éppen a Hátizsákos fiú édesanyja perli az Epic Games-t tánclopás miatt

Ki ne ismerné a híres-nevezetes Floss-táncot, ami a 17 éves Russell Horning, ismertebb nevén Backpack Kid (Hátizsákos fiú) fejéből pattant ki, és csakúgy, mint sok más remek táncot, az Epic Games ezt is implementálta a battle royale játékába.

Tegnap még a Fresh Prince of Bel Air sztárja, Alfonso Ribeiro pereskedéséről adtunk hírt, most pedig az említett fiú viszi jogi útra, hogy engedély nélkül rakták be a táncát a Fortnite -ba, jobban mondva nem is ő, hanem az édesanyja döntött a pereskedés mellett.A fiú elmondása alapján még zajlik a mozdulatsor levédetése, viszont nemcsak, hogy az Epic Games-t, de még a 2K Sports-ot is perlik, hiszen ők meg az NBA 2K-szériában használták fel "jogtalanul" a Floss-t, illetve azt is elárulta, hogyŐ maga nem szól bele az ügybe, hagyja, hogy a felnőttek intézzék ezt a dolgot, sőt még az sem érdekli, hogy pénzhez jusson a per által, csak azt szeretné, hogy minél többen megismerjék a munkásságát.