Most éppen a God of War: Ragnarök pocakos, szőrös Thorján van kiakadva az internet

Tegnap este végre gameplay videó formájában mutatkozott be God of War: Ragnarök , így most először láthattuk effektíve mozgás közben a PlayStation nagy húzócímét, amihez még mindig nincs megjelenési dátumunk.





Ezzel egyetemben jött némi információ, és mivel a fejlesztőcsapat megmutatta azt is, hogy Thor miként fog festeni az alkotásban, így valamilyen oknál fogva az internet népe megint felhördült. Thor ugyanis nem a kockahasú, szépfiú külsővel rendelkezik, amihez a Marvel-filmek hozzászoktatták a népet,Hogy pontosan miért probléma az, hogy egy istenség az északi mitológiából így néz ki, az óriási talány számunkra is, főleg hogy a God of War sosem a jóképű férfiak kifutójaként szolgált. Sebaj, talán egyszer majd túlteszi magát ezen a közönség...