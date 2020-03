Most először nyúzták egymillióan egyszerre a Counter-Strike: Global Offensive-et

Még hogy a Counter-Strie:: Global Offensive már nem trendi: friss adatok szerint most először játszottak egyszerre egymillióan a Valve népszerű lövöldéjével, ami egy vadonatúj csúcs az alkotás történelmében.





Ezzel egyetemben a Steam legnépszerűbb szoftveréről is beszélhetünk, mögötte pedig szintúgy a Valve egyik játéka trónol az ezüst fokozaton, nevezetesen a Dota 2, 689,906 játékossal. Mindeközben a PUBG a harmadik, aminek a legtöbb egyidejű játékostábora 525,462-re tehető.Egyébiránt nem is olyan régen született meg az új, akkori rekord, igaz, akkor "csak" 884 ezres számmal döntöttek csúcsot. A kérdés csak az ezután, hogy lehet-e még ennél is feljebb menni? Az adatok a Steam hivatalosan feltüntetett statisztikáiból származnak.