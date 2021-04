Most először mutatta meg a Square Enix, miként fog futni PS5-ön a Final Fantasy XIV

Több ízben is megéri várni a Final Fantasy XIV PS5-ös változatát, mivelhogy a javított grafika mellett nagyobb FPS-re, gyorsabb töltési időkre, 4K felbontásra számíthatunk, és akkor még a DualSense kontroller kihasználásáról nem is beszéltünk.

A Square Enix most először mutatta meg a publikumnak, hogy miként fog futni a játék a next-gen frissítéssel, és ami a legszebb az egészben, hogy mindenki, aki rendelkezik a PS4-es variánssal, az ingyen frissíthet a következő generációs változatra. A nyílt béta április 13-án kezdődik az 5.5-ös patch társaságában.Ez a Death Unto Dawn cím alatt fog berobogni, és a nyílt béta végeztével egy ingyenes próbaverzió is rendelkezésre áll majd a PS5-ös közönség számára. Az alábbi videóban 1 óra 19 percnél kezdődik a prezentáció:

