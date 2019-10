Most először mutatkozik meg mozgás közben a Doom 64 konzolos és PC-s átirata

Akik hozzánk hasonlóan sokat nyúzták a klasszikus Doom-játékokat, azoknak egészen biztosan nagy öröm, hogy érkezik a Doom 64 portja modern platformokra, azaz PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

Egyelőre még nem tudni, hogy milyen áron fogják önmagában kínálni a játékot, azonban ahogyan az múltkor kiderült , aki előrendeli a Doom Eternalt, az teljesen ingyen és bérmentve, avagy ha jobban tetszik, ajándékba kapja meg a retro élménnyel kecsegtető Doom 64 -et is 2020. március 20-án.Most eme átirat kapott egy friss, ugyanakkor kifejezetten rövidke kedvcsinálót, ami arra szolgál, hogy mindenkihez eljuttassa a játék megjelenésének hírét. Most először láthatjuk mozgás közben a kérdéses portot, úgyhogy mindenképp tudassátok velünk, mit gondoltok róla eddig:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>