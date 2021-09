Most először láthatjuk a The Last of Us sorozat főszereplőit közös képen

Most először láthatjuk a The Last of Us sorozat két főszereplőjét úgy, hogy mégis miként fognak festeni a szérián belül, bár igaz, hogy az HBO által közzétett képen nem túl sokat látni belőlük.

A Pedro Pascal által megformált Joel és a Bella Ramsey által megtestesített Ellie háttal vannak a kamerának, viszont. Ez természetesen a sorozat részét fogja képezni, ergo nem most külön a kép kedvéért pózoltak be így, ez ebben a formában jelen lesz a szériában is.Várhatóan valamikor 2022-ben debütál a The Last of Us sorozat, melyért a játékszéria atyja, Neil Druckmann, valamint a Csernobil készítője, Craig Mazin felel. Várjuk a további információ csepegtetéseket!