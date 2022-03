Most először láthatjuk a gyakorlatban a Far Cry: Beyond társasjátékot

A Funforge és a Ubisoft prezentála az első bepillantást a készülő Far Cry társasjátékba, lévén a múlt héten a Quackalope nevű YouTube-csatorna közzétette az első anyagot a Far Cry: Beyondra vonatkozóan.

Ez egy, amely egy elágazó történet köré épül, egyéni küldetésekkel és forgatókönyvekkel, amik az 1980-as években játszódnak. A Far Cry: Beyond a legacy-stílusú aspektusokat használja majd, amelyben a játék során további fegyverek, karakterek és dobozokba rejtett komponensek oldódnak fel, amik több lehetőséget (vagy több kihívást) biztosítanak a játékosok számára.A Quackalope első megtekinthető videóját alább nézhetitek meg, illetve érdemes jegyezni, hogy a Far Cry Beyond Kickstartere 2022. április 11-én indul.

Nézd nagyban ezt a videót!