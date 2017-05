Bár sokan nem értik a Capcomot, hogy miért kell egy sokadrangú harcossal bővíteni a Street Fighter V -öt a jövőben, azonban elsődlegesen most ezekre a véleményekre is szeretett volna reagálni a kiadó az alábbi videóval, melyben alaposan bemutatják az új bunyóst.

A mintegy kétperces felvétel során ugyanis Ed megmutatja, hogy nem véletlenül választották be őt az utcai harcosok táborába, hiszen, aki ráadásul meglepően sajátos stílussal és mozdulatokkal is rendelkezik.Ha már korábban is szimpatikus volt neked, esetleg éppen ellenkezőleg, nem bírtál ránézni sem, az alábbi trailer sokat segíthet abban, hogy könnyebben megkedveld Ed karakterét, aki valóban egy brutális ellenfélnek tűnik már most is.

Nézd nagyban ezt a videót!