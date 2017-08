Most 5 órán át te is ingyen kipróbálhatod a Ghost Recon Wildlands-ot

A Ubisoft újabb módszert álmodott meg annak érdekében, hogy még több emberrel ismertesse meg világszerte a Ghost Recon Wildlands nevet, ezáltal elkészítettek hozzá egy trial változatot, amivel ideig-óráig bárki szabadon belekóstolhat a játékba.

A kipróbálható változat egy ötórás korláttal lett ellátva, és- értelemszerűen PS4-re és Xbox One-ra, PS Plus és Gold előfizetés ellenében -, de hogy PC-s változat várható-e hozzá, az egyelőre nem derült ki.A trial egyébiránt csak időben korlátozza a játékosokat,, így ha elég gyorsak és ügyesek vagyunk, egy speedrunnal simán átélhetjük a Ghost Recon Wildlands teljes kampányát is, de a dolog rajtad áll, így akár csak a kooperatív módra is elverheted a rendelkezésedre álló időt.