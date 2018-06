Most 25 százalékos kedvezménnyel vehetsz negyedéves PS Plus előfizetést!

Újabb kihagyhatatlan akcióra hívnánk fel a figyelmedet abban az esetben, ha PS4-tulajdonos vagy, és éppen szükséged lenne PS Plus előfizetésed meghosszabbítására, lévén a Play 24/7 kínálatában óriási kedvezménnyel csaphatsz most le a lehetőségre.

Az akció részeként ugyanis 25 százalékkal olcsóbban, teháthárom hónapos PS Plus előfizetésedet, amiért cserébe egy halom kiváltság vár rád.Ha ugyanis nem tudnád, a PS Plus meglétével nemcsak maximálisan kihasználhatod megvásárolt videojátékaid multiplayer opcióit, hanem mindemellett havonta több ingyen letölthető játékhoz is hozzájuthatsz.Nem árt azonban sietni, az akció ugyanis korlátozott ideig áll a rendelkezésetekre. Érdekel? A Play 24/7 kínálatából csapj le egyre!