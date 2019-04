Morzekóddal írt üzenetet tartalmaz a Borderlands 3 borítóképe

Akik egy kicsit jobban is beleásták magukat a Borderlands-szériába, azok pontosan tudják, hogy mennyire mély világgal és karakterekkel is dolgozik a játéksorozat, és úgy fest, hogy a harmadik epizód sem fogja elengedni ezt az aspektust.

No de honnan is ez a feltételezés? Egy Joltzdude139 nevű felhasználó tett közzé egy videót a YouTube-on, melyben egy igen érdekes észrevételt tett, miszerint a Borderlands 3 Twitch-fiókjának háttérképe egy morzekódot rejt, ami kimondja: "Where is the first vault hunter?", azaz "hol van az első vault hunter?", illetve "Who is the Destroyer?", azaz "ki a Destroyer?"Előbbi nem sok magyarázatra szorul, lévén az első rész főszereplői előtt is megpróbálták már sokan feltárni a titokzatos kincset rejtő "széfet", és eme titkos üzenet. Talán összeköttetésben áll a legelső vault hunter a Destroyerrel?

Nézd nagyban ezt a videót!