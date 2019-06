Mortal Kombat 11: nagy valószínűséggel Joker érkezését tease-eli Ed Boon

Már megannyi név felütötte a fejét a potenciális Mortal Kombat 11 vendégkarakterek kapcsán, most pedig úgy fest, hogy Ed Boon elkezdte megszellőztetni a Bűn Bohóc Hercegének érkezését.

Some people call me the Cowboy... — Ed Boon (@noobde) 2019. június 20.



What a joker. — Tyler Lansdown (@tylerlansdown) 2019. június 21.



Természetesen Batman örök nemeziséről, Jokerről van szó. A játék direktora ugyanis kiposztolta Twitterre a "Some people call me the Cowboy" szöveget, ami a Steven Miller Band zenekar egyik számából, a The Jokerből származik. Erre dobott még egy lapáttal a NetherRealm közösségi vezetője, Tyler Lansdown is egy olyan tweettel, amiben az áll: "What a Joker". Egyértelmű utalások a szóban forgó DC-karakterre, főleg miután már korábban is kiszivárgott , hogy valószínűleg tiszteletét teszi a figura.Gyakorlatilag nem is az a kérdés most már, hogy tényleg jön-e extra karakterként Joker, sokkal inkább az az egyetlen kérdőjel, hogy mikor robog be.