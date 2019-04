Mortal Kombat 11: Kollector képében ismét egy újoncot köszönthetünk

Miután a közkedveltebb Mortal Kombat-karakterek visszatérését már többnyire bejelentették az új iterációhoz, így itt az idő, hogy a friss hús kapja a főszerepet, ennek értelmében ismételten egy újoncról rántották le a leplet.

A Kollector névre hallgató harcos csakúgy, mint Goro, négy karral rendelkezik, sőt még az egyik fatality-jét is szemügyre vehetjük alant. Bár alapvetően bőven rá lehetne sütni első blikkre, hogy Kollector egy olcsó Goro-másolat, azonbanMég mindig bejelentésre vár pár karakter, a NetherRealm vélhetőleg az elkövetkezendő hetekben őket is bemutatja, azonban addig csekkoljátok le ti is, hogy kivel is van dolgunk Kollector személyében:

Nézd nagyban ezt a videót!