Mortal Kombat 11: hajmeresztő gameplay videón mutatkozik meg Joker, meglepetés is van

Hamarosan tisztelet teszi a Bűn Bohóc Hercege a Mortal Kombat 11 piszok véres világában, ehhez kapcsolódóan pedig a NetherRealm srácai nem voltak restek pattintani egy szuper kis kedvcsinálót, melyben a karakter sajátosságait prezentálják.

Két és fél percnyi anyaggal örvendeztették meg a nagyérdeműt, ám ebben sorra vesznek minden olyan aspektust, ami fontos lehet a rajongók számára, hiszen felvonultatják a szereplő jellemét, megjelenését, és ami a legfontosabb, hogy a harcmodorából is kapunk bevágásokat.A Kombat Pack részeként már január 28-án debütál a figura, mint egyfajta korai hozzáférésű premier, ám a teljes megjelenése sincs messze, lévén február 4-én külön is meg lehet már vásárolni. Azt említettük már, hogy? Ráadsul nem is akárhogyan, nézzétek csak: