Mortal Kombat 11 és Crackdown 3 bejelentésekkel indít az évadnyitó Inside Xbox

Jövő héten újra visszatér közénk a Microsoft nagy sikerrel futó Inside Xbox névre hallgató előadássorozata, aminek részeként igencsak nagy bejelentésekkel indulhat meg az aktuális második évad.

Bár új exkluzívok bejelentéséről szó sincs, ellenben a redmondi óriás elmondta, hogy a Crackdown 3 , a Mortal Kombat 11 és a The Division 2 biztosan szerepet kapnak az Inside Xbox következő adásában, ezáltal előbbinél a kampányhoz kapcsolódó leleplezések, míg a bunyós játéknál új karakterek bemutatójára számíthatunk majd.A kérdéses bemutatórakerül majd sor, és az említett nevek mellett olyan címekről is kapunk csipetnyi információkat és látnivalókat, mint a Metro Exodus, a Jump Force vagy a Sea of Thieves, sőt az Xbox Game Pass újdonságait is itt fogják bejelenteni.

