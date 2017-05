Mordorról szól a Middle-Earth: Shadow of War legfrissebb trailere

A Monolith Productions és a Warner bemutatták a Middle-Earth: Shadow of War legújabb kedvcsinálóját, amelyen a játék hatalmas, szabadon bejárható világa kapta a központi főszerepet.

Magyarul tehát Középföldét, azon belül is, méghozzá olyan ikonikus helyszínek mellett, mint Gorgoroth, Cirith Ungol vagy Nurn szigete, amelyeket egytől-egyig bejárhatjuk majd a játék keretein belül.A trailer természetesen a helyszínek bemutatásán túl némi akciót is felvonultat, hogy teljes legyen az összkép, de ismét prezentálásra kerül egy kicsit az alkotás egyik legfontosabb opciójának tekintett Nemesis rendszer. A Middle-Earth: Shadow of War megjelenését augusztus 25-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.