Ha még mindig nem szereztünk be magunknak egy Geralt akciófigurát sem, mert arra vártunk, hogy valakik egy kimagasló minőségű replikát készítenek a The Witcher-sorozat hőséről, akkor most beérett az eddig zölden hagyott gyümölcs.





A McFarlane Toys ugyanis bejelentette, hogy érkezik egy 12 hüvelyk magasságú Geralt szobor, aki kifejezetten morcos arckifejezéssel, Kaer Morhen-i páncélban, ezüst- és acélkarddal, valamint a kezében tartott szörnytrófeákkal érkezik.A kérdéses figura várhatóan novemberben válik elérhetővé világszerte, és egyáltalán nem lesz vészes ára, hiszen 40 dollárt kérnek érte, ami nagyjából 12 ezer forintnak megfelelő összeget takar. Az alábbiakban meg is nézhetitek: