Montrealban nyílt meg a Google Stadia első belsős fejlesztőstúdiója

Nagy lépést tett a Google azért, hogy elláthassa exkluzív tartalmakkal a Stadia platformot, lévén a keresőóriás bejelentette, hogy Montrealban megnyitotta kapuit az első belsős fejlesztőstúdiójuk.

Bár vezetőkről és veterán munkatársakról egyelőre nem hallottunk, Jade Raymond, a Stadia Games & Entertainment vezére elárulta, hogy a montreali brigád azért dolgozik majd, hogyEnnek megfelelően már most mérget vehetünk rá, hogy a jövőben különféle exkluzív címekkel szeretné a Google a Stadiához édesgetni a rajongókat, ami megfelelő minőség miatt akár még sikerrel is járhat, hiszen a PS4-et is nagyrészt az ilyen játékok tették sikeressé a kurrens generációban.