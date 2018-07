Monster Hunter World: ilyen brutális küzdelmet kínál majd a Final Fantasy Behemoth-ja

A Capcom és a Square Enix a hétvége során a gyakorlatban is megmutatta a korábban csak elméleti szinten prezentált Monster Hunter World X Final Fantasy XIV crossovert, aminek részeként a JRPG-ből ismert Behemoth-tal ütközhetünk meg a pályákon.

A mintegy 25 percesre hízott gameplay felvételen a Monster Hunter World alkotói, így Ryozo Tsujimoto producer, Kaname Fujioka rendező és Yuya Tokuda igazgató mellett Naoki Yoshida, a Final Fantasy XIV producere mutatják meg, hogy milyen is lesz a gyakorlatban bunyózni a behemóttal.Előre szólunk, hogy nem egyszerű, de éppen ezért várják nagyon sokan az őt szállító He Taketh it with His Eyes névre keresztelt küldetést, ami augusztus első napjaiban válik elérhetővé, és az epikus küzdelemhez kizárólag 16-os szint felett csatlakozhatnak majd a rajongók.

