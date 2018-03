Monster Hunter World: hamarosan Dante oldalán is szörnyekre vadászhatunk

Izgalmas és sokak által várt crossoverről rántotta le a leplet a Capom a Monster Hunter World kapcsán, akik bejelentették, hogy hamarosan egy szintén hozzájuk kapcsolódó sorozat ismert karaktere is kapcsolódhat a szörnyvadászathoz.

Terveik szerint ugyanis egy DLC erejéig összefonják egymással a Monster Hunter- és a Devil May Cry-sorozatokat, aminek részekéntannak érdekében, hogy a különleges pengéjével lecsaphassuk néhány ocsmány teremtmény nyakát.Hogy Dante pontosan mikor kerülhet majd be a Monster Hunter World -be, az egyelőre nem derült még ki, ellenben egy kedvcsinálót már tudunk mutatni róla, ami garantáltan még azoknak is meghozza a kedvét a crossoverhez, akik amúgy nem rajonganak a Devil May Cry főhőséért.

