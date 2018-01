Moddereknek sikerült megoldaniuk, hogy a PS2-es játékok PS4-en is játszhatók legyenek

Izgalmas részleteket közölt a PS4 egyik újonnan kicsikart, egyelőre még messze nem hivatalos képességéről a spanyol Elotrolado magazin, akik arról írtak, hogy néhány ottani moddernek sikerült megalkotnia egy eszközt, amivel a PS2-es játékokkal is elboldogul a PS4.

A lap rögtön két modder csapatot is megnevezett, akik eredményt értek el a témában, így elsőként a cfwprophet csapatát, akik egyelőre nem kívántak megerősítéssel élni, másodikként pedig egy Flatz nevű moddert, aki a Twitteren büszkén számolt be arról, hogy- mindezt csak úgy, hogy betette a lemezt, elindította a programot, és minden működött.Mielőtt bárki elkezdene kutakodni az eszközök után, bár hiába működőképesek, használatuk szembemegy a Sony szabályaival, ezáltal súlyos kihágást követhetünk el használatukkal, amiért büntetést is kaphatunk, így mindenki csak saját felelősségre járjon utána alaposabban a dolognak.A Sony egyelőre nem reagált a modderek eredményére, de rengetegen örülnének neki, ha legalább a PS2-es játékok esetében engedélyeznék azt, hogy a PS4 probléma nélkül lejátszhassa régi korongjainkat.