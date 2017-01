Mobil fronton erősít a Razer

A Razer néhány éve még tipikusan gamer márka volt, kínálatok legnagyobb részét a játékosoknak szánt perifériák tették ki, manapság azonban sokkal inkább elmentek a lifestyle vonal felé és rengeteg új terméket vezetnek be.

Legújabb bejelentésük ugyan nem egy újdonságról szól, hanem egy üzleti döntésről, de nagy a jelentősége és akár arra is utalhat, hogy merrefelé szeretne terjeszkedni a vállalat. Bejelentették ugyanis, hogy aA Nextbit nálunk is felbukkant már, a Robin néven bemutatott mobiljukkal a mi érdeklődésünket is felkeltették. A felhővel kiegészített felsőkategóriás mobil egészen jó fogadtatásban részesült, de a világot azért nem váltotta meg.A Razer ezzel egy érdekes döntést hozott, néhány év múlva akár az okostelefonok piacán is megjelenhetnek, bár leszögezték, hogy egyelőre különálló cégként kezelik tovább a Nextbitet.