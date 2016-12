MMO játékosokra lő a Genesis GX58

A lengyel Genesis-t csak néhány éve, 2011-ben alapították, közelségéből adódóan pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a magyar piacra, nemrég pedig egy új egérről számoltak be a sajtónak.

Hivatalosan is piacra került ugyanis a Genesis GX58-ös egér, mely a vállalat egyik legdrágább perifériája. A vaskosabb kialakítás és a rendelkezésre álló 8 gomb is jól mutatja, hogy főként az MMO stílust kedvelő játékosoknak készült az egér, mely minőségi AVAGO szenzort kapott. Egészen pontosan egy 4000DPI-re képes AVAGO 3050L került az egérbe, melyis kapott.A tulajdonos 112 és 145 gramm közötti értékre lőheti be az egeret a saját igényeinek megfelelően. Az 50 eurós ajánlott ár talán kicsit drágának mondható egy ilyen fiatal gyártótól, de ennél már jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni itthon a termékhez.