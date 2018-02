A Bandai Namco újabb SoulCalibur VI kedvcsinálóval lepett meg minket a minap, ami nyers gameplay felvételek mellett végre azt a célt szolgálja, hogy tényleg mindent megtudjunk egy karakterről, név szerint Heishiro Mitsurugiról.

Mitsurugi a SoulCalibur-sorozat egyik legrégebbi harcosa, akit bizonyára nagyon jól ismernek a korábbi epizódok kedvelői, de azért Motohiro Okubo producer olyan szenvedéllyel mesél nekünk a kérdéses hősről, mintha ő is csak most hallana róla először.Bár a SoulCalibur VI nem tudjuk még, hogy mikor érkezik, ellenben PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is jön még az idén, ha pedig megismerkednél Mitsurugi karakterével, itt a remek alkalom.

