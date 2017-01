Mitsukira fókuszál a legújabb Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto DLC videó

A Bandai Namco újabb gameplay videót mutatott be nekünk a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto DLC-ről, amelynek középpontjába a kiegészítő egyik új karaktere, Mitsuki került, aki Boruto mellett szintén új színt hoz a játékba.

Amint az alábbi felvételen is láthatjuk,, aki rengeteg új mozdulattal és speciális képességeivel biztosan sokak új kedvencévé válik, noha hátteréről egyelőre túl sok érdekesség még nem derült ki.Majd a DLC-ből azonban mindent megtudhatunk róla, amire ráadásul már nem is kell sokáig várnunk, hiszen a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto február 3-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, utóbbi két platformra nemcsak digitális, hanem dobozos formában egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!