Mit várhatunk 2018-ban az Overwatch-tól? A Blizzard most megosztotta velünk!

Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a Blizzard multis lövöldéjeként megismert Overwatch , amit részben annak köszönhet az alkotás, hogy a készítők folyamatosan igyekeznek minőségi tartalmakkal előállni hozzá.

Mivel a mögöttünk hagyott esztendő ezen a téren egészen izgalmas volt, a rajongók már tűkön ülve várják, hogy mit tartogat számukra 2018-ban az Overwatch , amiről bár csak címszavakban ugyan, de Jeff Kaplan most egy fejlesztői naplóban lerántotta a leplet.Ebből megtudtuk, hogy a sorban, amelyek a BlizzardWorld eventtel együtt válnak elérhetővé a közeli jövőben, de ezen felül az év hátralévő részében még "nagyon sok cucc" várható.Jeff szerint így garantáltan lesz legalább egy új hős - bizonyára több is, de egy már nagyon közel van -, ezen felül újabb pályák, további eventek, valamint sztori-központú tartalmak is, ezáltal animációs filmek és képregények, melyekből jobban megismerhetjük egy-egy karakter hátterét.

Nézd nagyban ezt a videót!