Misztikummal teli puzzle játékot ad ingyen az Epic Games Store

Ezen a héten egy újabb ingyenes játékot behúzhatunk az Epic Games Store-on keresztül, nevezetesen a 2018-as The Spectrum Retreatet, amelyet Dan Smith alkotó még 15 évesen kezdett el fejleszteni, majd megjelent minden fontosabb platformra.

A The Spectrum Retreatet című puzzle játékban egy Alex nevű főhőst irányítunk, aki a Penrose Hotelben tér magához, azonban fogalma sincs, miként került oda. A hotel tele van robotasszisztensekkel, célunk pedig, hogy kiderítsük, hogy mit is keresünk valójában ebben az épületben.Ha beszereznéd a játékot, nincs más dolgod, mint IDE kattintani. A jövő héten egyébként a Bridge Constructor: The Walking Dead és az Ironcast lesz bezsákolható, július 8-ától kezdve. A The Spectrum Retreat július 8-áig, azaz jövő hét csütörtökig zsákolható be.

