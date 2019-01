Mivel a nyakunkon a megjelenés, éppen itt volt már az ideje annak, hogy bővebb részleteket ismerhessünk meg a The Division 2 tartalmáról, ezáltal Tony Sturtzel producertől megtudtuk, hogy 40 órányi kaland vár majd ránk a játékban.

Emberünk a The Koalition magazinnak adott interjúban fejtette ki, hogy az alkotás, sőt mi több, egy halom extra tartalmat sorakoztattak fel a háttérben, melyeket teljesen ingyen kínálnak.Bár biztosan lesznek majd fizetős bővítmények is, Sturtzel szerint azonban az ingyenes DLC csomagokkal ugyanúgy kapunk új sztori küldetéseket, extra pályákat, sőt még újabb PvP módokat is a megjelenés után.