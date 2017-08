Nyakunkon a Sonic Mania megjelenése - jövő héten már érkezik is -, így egyre többet hallunk a szélvész-süni legújabb múltidéző kalandjáról, aminek köszönhetően most a nyitójelenet szivárgott ki idejekorán.

Az alábbiakban általad is megtekinthető, alig másfél perces kis bevezető elképesztő hangulattal bír, ezáltal olyan hatást kelt,éppen, ami valamikor a nyolcvanas-kilencvenes években született.Ez nem véletlen, hiszen maga a játék is ezt a hatást kívánja kelteni majd bennünk, amiről augusztus 15-én mi is meggyőződhetünk majd PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en is.

