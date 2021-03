Mint egy animációs film, olyan látványos lett az Evil Genius 2: World Domination legújabb kedvcsinálója

Cinematic trailerrel gazdagította az Evil Genius 2: World Domination kedvcsinálóinak a sorát a Rebellion, aminek jóvoltából rendhagyó módon lehetőségünk nyílik alaposan megismerni a játék minden sajátosságát.

Merthogy dacára a feljavított pillanatoknak, a játékmenet sajátosságait is alaposan összefoglalták a videón a készítők, akik tehát nemcsak a szórakoztatásra mentek rá, hanem arra is, hogyÍgy derült ki, hogy a játékhoz a megjelenés után rengeteg tartalom érkezik majd, lévén konkrét tervük van az alkotóknak a bővítésre, így lesz új kampány, új játszható géniusz és egy sor más extra is. A megjelenés ráadásul már itt van a kanyarban, az Evil Genius 2: World Domination ugyanis március 30-án érkezik meg PC-re.

