Minőségi Ventus figurával bővíthetik gyűjteményüket hamarosan a Kingdom Hearts 3 rajongói

A Square Enix bejelentette, hogy újabb magas minőségben kidolgozott szobrot illeszthetnek gyűjteményükbe nemsokára a Kingdom Hearts 3 rajongói, méghozzá Ventus képében, aki igencsak sok kiegészítővel igyekszik a fanok kedvében járni.









A kérdéses szobor 7x18x23 centiméteres méretekkel és 331 grammal rendelkezik majd,, méghozzá 8580 jen, tehát nagyjából olyan 25 ezer forintos árkategóriában, amiért a prémium kidolgozás mellett még egy Fresh Breeze Keyblade is jár Ventus mellé.Sőt mi több, a figurához cserélhető fejek és kezek is kapcsolódnak majd, ergo a lehető legkülönfélébb pozitúrákban lesz kiállítható. Ha alaposabban is megismerkednél a gyűjteményes darabbal, alant láthatók a kapcsolódó képek: