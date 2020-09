A járványhelyzet miatt a Mojang nem tudja megtartani idén hagyományos formában a Minecraft Fesztivált sem, azonban nem hagyják magukra a rajongókat, lévén most bejelentettek helyette egy online eseményt.

Ez lesz a Minecraft Live, mely október 3-án kerül megrendezésre, és bár személyes találkozóra nem kerül sor, de az élő közvetítés során így is első kézből kaphatjuk majd a játékhoz kapcsolódó összes friss hírt és bejelentést, merthogy ezekből bőséggel vár majd ránk.Az eseményhez kapcsolódóan a Mojang egy kis reklámfilmet is összedobott a Minecraft stílusában, így ha találgatnánk egy kicsikét, vagy csak kedvet akarunk kapni a kérdéses rendezvényhez, most itt a remek alkalom.

