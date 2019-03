Mindössze másfél perc alatt végig lehet játszani a Devil May Cry 5-öt

Mint minden egyjátékos kampányra épülő szoftvert, úgy a Devil May Cry 5 -öt is megtalálták maguknak a főtörténetszál minél gyorsabb végigvitelére szakosodott speedrunnerek - konkrétan 10 perc alatt át lehet szaladni a játékon.

Enyhe spoilerekbe vagyunk kénytelenek bocsátkozni, hogy ismertessük a metodikát, persze semmi komoly fordulatot nem szándékozunk ellőni, de azért szóltunk.Van egy titkos befejezés a Devil May Cry 5 -ben, viszont eddig ezt a speedrunnerek csak a New Game Plus során tudták előidézni, lévén a prológusban lévő ütközetünk Urizennel eredetileg úgy van tervezve, hogy a játékos elbukja az összecsapást, ellenben második végigjátszásnál már vagyunk olyan táposak, hogy akár legyűrjük a játék főgonoszát az első találkozás alkalmával. Amennyiben ez sikerült, kapunk egy minimalista szöveget arról, hogy eljött a béke a világba, legyőzted az ügyeletes gonoszt, és a többi.Magyarán, mintha valóban végigmennél a történeten, de a fejlesztők gondoltak erre, ezért van ez a minimalista, már-már kicsit szarkasztikus hangvételű szöveg. Egyelőre első végigjátszásnál erre nem találtak megoldást, bár ki tudja, a mai világban a játékosok mindenre kiötölnek valamilyen megfejtést.

Nézd nagyban ezt a videót!

Továbbá van még egy opció a speedrunra, ugyanis a Heaven or Hell mód lényege, hogy egy ütés által halnak meg az ellenfeleid, ugyanakkor te is egy csapástól elvérzel. Így szintén ki tudjuk végezni a prológusban Urizent, azaz mindössze 1 perc 37 másodperc alatt lehet elérni a titkos befejezést.