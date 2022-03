Mindössze 32 éves korában elhunyt Fahmi, a Coffee Talk indie játék alkotója

Óriási veszteség érte a játékipart, hiszen szemtelenül fiatalon, mindössze 32 éves korában elhunyt Mohammad Fahmi, a Coffee Talk indie játék alkotója, akit rengetegen a játékipar egyik legújabb csillagaként jellemeztek.

Az indonéz fejlesztő halálát a játék hivatalos Twitter oldalán jelentették be, de Fahmi nővére is írt egy nekrológot a személyes fiókján,, még a Toge Productions - Fahmi itt készítette el a Coffee Talk-ot - sem tudott megosztani semmi konkrétat a világgal, csak annyit, hogy nagyon szomorúak a tehetséges fejlesztő korai távozása miatt.Fahmi eredetileg a Gameloft berkein belül indította pályafutását programozóként és tervezőként, majd újságírónak állt és így került a Toge Productins marketing- és PR menedzseri posztjára, ahol végül mégis játékfejlesztőként sikerült nagyot alkotnia, ennek hatására pedig megalapította saját stúdióját, a Pikselnesiát, ahol a What Comes After című indie alkotás született.