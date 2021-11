A Bandai Namco 2022 február 7-én kivonja a digitális boltokból a Jump Force -t, a Dragon Ball, Naruto, One Piece, JoJo's Bizarre Adventure és más manga/anime sorozatok szereplőit felvonultató anime crossover harcjátékot.

A kiadó szerdán közzétett közleményében arra is figyelmeztetett , hogy a Jump Force online szolgáltatásait jövőre bezárják,. A Bandai Namco szerint a játékosok ezt követően is használhatják majd a játék offline módjait. Jump Force bezárása a játék Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC és Xbox One verzióját érinti. A kérdéses alkotás 2019 elején jelent meg, ergo mindössze három év után zárják be a kapukat.