Mindössze 29 percbe telt a speedrunnernek a Halo Infinite végigjátszása

Egy egészen elképesztő videó bukkant fel a világhálón a Halo Infinite kapcsán, amelynek a főszereplője egy Sasquatch névre hallgató speedrunner, aki mindössze 29 perc alatt vitte végig a játékot a legnehezebb fokozaton.

Ezzel pedig rögtön rekordot is döntött, hiszen Legendary fokozaton egyelőre még senkinek sem sikerült ilyen rövid idő alatt eljutnia a kezdéstől a befejezésig, ami olyan kimagasló teljesítmény volt, hogyEnnek megfelelően az alábbi felvételen Mika Little, Brian Traugott és Caleb Doughty tervezők személyesen kommentálják a látottakat, ami kifejezetten jó döntés volt a részükről, hiszen a speedrunner több hibát is kihasznált azért, hogy gyorsabban előre juthasson a játékban.

