Mindkét alapító távozik a Sledgehammer Games éléről

Meglepő bejelentéssel szolgált Michael Condrey és Glen Schofield, a nagyszerű Call of Duty WWII -t is összerakó Sledgehammer Games két alapítója, akik ma bejelentették, hogy távoznak saját csapatuk éléről, de aggodalomra semmi ok.

Egyrészt ugyanis a stúdió berkein belül továbbra is folytatódik a Call of Duty WWII támogatása, megindul a munka egy új játékon,, aki szintén a kezdetektől ott van a Sledgehammer Games-nél, és több mint két évtizede dolgozik a játékiparban, ergo egy tapasztalt veterán.Hogy a két vezér miért hagyja ott a Sledgehammer Games kötelékét, az nem derült ki, ellenben mindketten közel maradnak a tűzhöz, hiszen az Activision kötelékében teljesítenek szolgálatot, ezáltal a jövőben érkező játékok felügyeletével foglalkoznak majd, ami a Call of Duty WWII után talán nem is lesz olyan rossz nekünk.