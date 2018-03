Mindent tudni szeretnél a Sea of Thieves-ről? Ez a trailer éppen ezért készült!

Ha te is kihagytad volna az elmúlt hónapokban érkezett videóáradatot a Sea of Thieves kapcsán - amit a tonnányi unalmas és felesleges látnivaló miatt megértenénk -, akkor most itt van egy, amit tényleg meg kellene nézned.

Az alábbi felvétel ugyanis azt a célt szolgálja, hogy közel kilenc teljes percen át elmeséljen és megmutasson nekünk mindent, amit a Sea of Thieves kapcsán tudnunk kell, ezáltal a játék minden sajátossága, története és egyéb tulajdonságai is szóba kerülnek benne.A felvétel apropója egyébiránt nem más, minthogy a Sea of Thieves premierje már itt van a kanyarban, ezáltal március 20-án számíthatunk rá PC-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!