Mindent megtudtunk a Diablo Immortal indulásáról

Nem bízza a véletlenre a Blizzard a Diablo Immortal indulását, a csapat ugyanis a hivatalos honlapon közkinccsé tette egy nagyon hasznos cikket, amit ők egyszerűen csak roadmapként aposztrofáltak, és azzal a céllal készült, hogy mindent megtudhassunk a rajtról.

Az IDE kattintva bárki által megtekinthető írást rengeteg képpel illusztrálták, így kaptunk például egy térképet is, az időzónákra osztott indulásról --, de megtudtuk például azt is, hogy a PC-sek már előtölthetik maguknak az alkotást.Ezen felül találunk az oldalon telepítési instrukciókat, segítséget a cross-progression-höz, de még gyakran ismételt kérdésekkel is találkozunk, ha tehát bizonytalanok lennénk valamivel a Diablo Immortal kapcsán, a kérdéses oldalon minden fontos részletről olvashatunk.