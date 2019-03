Mindent letarolt a Devil May Cry 5 a briteknél

"Márpedig egyjátékos élményekre összpontosító játékokra nincs már igény!", mondotta egykoron egy bölcsnek nem éppen nevezhető úriember, majd jöttek az olyan címek, mint a God of War, a Red Dead Redemption 2 és a Devil May Cry 5 , amelyek jól fityiszt mutattak ennek a kijelentésnek.

Hideaki Itsunóék sok-sok éves munkája most kifizetődni látszik, példának okáért az angolok egész egyszerűen zabálják az ötödik iterációs démonhentelést, konkrétan maga mögé utasított mindenkit a brit eladási listákon.Persze azért a Rockstar Games vadnyugati mókája még mindig a második helyezett, meglepő módon pedig a dobogón feszít a Mario Kart 8 Deluxe is, no meg közvetlenül mögöttük az Anthem, amely bár egy ideig uralta a listát , szépen lassan kezd visszacsúszni....1. Devil May Cry 5 2. Red Dead Redemption 23. Mario Kart 8 Deluxe4. Anthem5. FIFA 196. Far Cry: New Dawn7. The LEGO Movie 2 Videogame8. Super Smash Bros. Ultimate9. Metro Exodus10. Grand Theft Auto V