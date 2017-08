Mindennel működne a Kickstaren felbukkant ALL Controller

A számítógépes játékosok főként az egér és a billentyűzet segítségével veszik fel a harcot ellenfeleikkel, míg a konzolos tábort a kontrollerekre esküszik, melyek való igaz, hogy jó pár játék esetében kényelmesebb és egyszerűbb irányítást tesztnek lehetővé.

Ezért is fordulhat elő, hogy a PC-s piac résztvevői közül is sokan keresnek egy megfelelő kontrollert az egerük és billentyűzetük mellé, a legtöbben pedig a Microsoft által készített Xbox kontrollerekre vagy valamely másik perifériagyártóra szavaznak. Nemrég a Kickstarter oldalán felbukkant egy megfontolandó ajánlat, mely az ALL Controller nevet kapta, ami bizony a sokrétűségére utal.Az 55 kanadai dollártól induló megoldás várhatóan 2018 májusában érkezhet meg a játékosokhoz, de ha tényleg arra vágyunk, amit a fejlesztők meghirdettek, akkor a 100 kanadai dolláros változatot kell megrendelnünk. Az ugyanis tényleg univerzális felhasználást kínál, hiszen minden konzollal, számítógéppel és okostelefonnal együtt tud működni a kábeles, USB vevős vagy Bluetooth-os formában, annak megfelelően, hogy mihez akarjuk csatlakoztatni.A kívánt összeg nagyjából kétszerese gyűlt már össze bő egy hónappal a gyűjtés vége előtt, ami annyira nem meglepő, hiszen a multifunkciós használat mellett 16 menthető profilt és állítható joystick érzékenységet is kapunk.