Mindenkori játékosszám-rekordot állított be a Team Fortress 2

Hihetetlen egyszerűen, de tényleg megtörtént, hogy a 2007-ben megjelent Team Fortress 2 még 2021-ben is képes játékosszám-rekordot dönteni, lévén tegnap 150 ezren szabadultak rá egyidejűleg a Valve népszerű csapatalapú lövöldéjére.

A legutóbbi rekordot tavaly decemberben állította be a program, amikor is 147,360-an játszottak egyszerre, tegnap viszont 151,253 játékos özönlötte el a szervert. Azt pontosan nem tudni, hogy mi váltotta ki ezt az óriási érdeklődést, hiszen bár tény, hogy érkezett egy kisebb frissítés, ami többek között egy nyári szezonos ládát és néhány apróbb változtatást hozott, de ez önmagában édes kevés lenne ahhoz, hogy ekkora tömegek mozduljanak meg.Nem kizárt, hogy inkább nem is konkrétan a patch miatt jöttek vissza az emberek, hanem szimplán sokakat érdekelt, hogy ennyi idő után milyen frissítést dobtak ki a játékhoz, tekintve hogy 112 napon keresztül maradtak update nélkül a rajongók.