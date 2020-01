Mindenki számára megnyíltak a Star Wars Jedi: Fallen Order előrendelői ajándékai

Eredetileg csak az előrendelők számára volt elérhető az az opció a Star Wars Jedi: Fallen Order ben, hogy megváltoztassák a fénykard színét, azonban az aktuális frissítés mindenki számára lehetővé teszi ezt.

Sőt mi több, a többi előrendelői ajándék is elérhető most már mindenkinek, ígya közönség számára, úgyhogy abszolút megéri az új frissítést mielőbb lekapni.Az update továbbá jó néhány bugfixet is szállított, úgyhogy összességében maga az élmény is sokkal jobbnak ígérkezik, amire valljuk be, szükség is volt, miután a premierkor hajlamos volt bugoktól szenvedni a Respawn alkotása. Azért a sorozatos patch-csekkel csak sikerült ezt kiküszöbölni...