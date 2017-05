Ha nincs Xbox Live Gold előfizetésed, de akad néhány olyan játék a gyűjteményedben, amit szívesen kipróbálnál multiban is, akkor most jól figyelj, mert az elkövetkezendő néhány napban ingyenes lesz a multi Xbox 360-on és Xbox One-on is.

A hírt a Microsoft erősítette meg, akik elmondták, hogy a lehetőség, ha tehát nincs programod a hétvégére, akkor keress elő pár játékot, és indulhat is a móka.A Microsoft egyébiránt korlátozások nélkül biztosít lehetőséget a multizásra a játékosok számára, ezáltal bármilyen Xbox 360 és Xbox One-címet zúzhatsz többjátékos módban ezeken a napokon, ha nincs Xbox Live Gold előfizetésed.

