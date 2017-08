Mindenki ingyen kipróbálhatja a hétvégén a For Honor-t

Ha még neked sincs programod a hétvégére, és már nagyon unod magadat a nyári szünet vagy a nyári szabadságolás miatt, akkor engedd meg, hogy a figyelmedbe ajánljuk a lehetőséget, aminek értelmében egész hétvégén ingyen letöltheted és élvezheted a For Honor -t.

A Ubisoft bejelentette ugyanis, hogymajd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is a játékot, ezáltal csütörtök este 9 óra magasságában már garantáltan minden platformon érdemes lesz felkeresni a megfelelő helyeket, legyen szó akár a Uplay-ről, akár a PS Store-ról vagy az Xbox Live-ról.A Ubisoft kiemelte egyébiránt, hogy az ingyenes hétvége során, ezáltal minden egyes hős és játékmód megtalálható lesz benne, az elért eredmények pedig simán átörökíthetővé válnak abban az esetben, ha szeretnénk később megvásárolni magunknak a játékot.Egyetlen fontos kikötése az ingyenes hétvégének, hogy konzolokon PS Plus vagy Xbox Live Gold előfizetők legyünk, ezek nélkül ugyanis értelemszerűen sem letölteni, sem játszani nem tudjuk a For Honor -t.

