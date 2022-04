Minden platformra kiadják az eddig Switch-exkluzív No More Heroes 3-at

Travis Touchdown tavaly a Switch-exkluzív No More Heroes 3 -mal tért vissza rendesen a rivaldafénybe, de legújabb bombasztikus kalandja hamarosan további platformokra is megérkezik.

Az XSEED Games - a No More Heroes-tulajdonos Marvelous leányvállalata - bejelentette , hogy PS5-re, Xbox Series X/S-re, PS4-re, Xbox One-ra és PC-re is kiadja a No More Heroes 3 -at. A játék idén ősszel jelenik meg a platformokra,Az XSEED szerint a port javított játékmenetet és HD látványvilágot, valamint gyorsabb betöltési időket kínál majd. Az előrendelések "hamarosan" elindulnak.A No More Heroes Day 1 Edition PlayStationre, Xboxra és PC-re tartalmazni fog egy példányt a játékból, egy 5,3 "x7,3" méretű puhafedeles művészeti könyvet több mint 70 oldalnyi grafikával, egy CD-t a játék OST-jének egy válogatásával, valamint egy 7 "x4" méretű Santa Destroy emlékmotoros rendszámtáblát. Mindez egy egyedi dobozban lesz, amelyet a sorozat művészének, Yusuke Kozakinak új illusztrációja díszít.