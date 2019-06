Minden kiderült a Google Stadiáról, ezekkel a játékokkal indul

Lezajlott a Google Stadia Connect névre hallgató prezentáció, mely során minden kiderült, amit a cég saját bejáratú streaming platformjával kapcsolatban érdemes tudni, így össze is szedtük az elhangzottakat.

A kérdéses szolgáltatás novemberben startol, azonban fontos leszögezni, hogy két külön kiszerelés lesz: egyrészt itt van nekünk a Stadia Pro tagság, ami akár 4K 60FPS-ben is képes szállítani a tartalmat 5.1-es hangzás mellett, és időről időre ingyenes szoftverekkel is gazdagodnak az előfizetők., az első ingyenes játék pedig a Destiny 2: The Collection lesz., a Stadia Base. Ez esetben 1080p a maximum, a hangzás is sztereó legfeljebb, valamint ingyenes játékok sem járnak hozzá. A korábban rebesgetett Founders Edition tartalma is igaznak bizonyult, azaz 130 dollárért cserébe jár egy Chromecast Ultra, három havi Stadia Pro tagság, egy Founders jelvény, egy úgynevezett Buddy Pass, miáltal egy barátunk is játszhat, illetve egy személyre szabott név is dukál hozzá.Netkapcsolat tekintetében a 720p/60 FPS-hez a 10mbps-ot ajánlja a cég, a 1080p-hez, a HDR-hez, a 60FPS-hez és az 5.1-hez már kell a 20mbps, míg a 4k/60 FPS kombó igényli a 35mbps-ot. Kezdetben csak a Chromecast, illetve a Pixel 3, Pixel 3a és ezek XL variánsai fogják futtatni a szolgáltatást, később azonban megnyílnak a kapuk minden szisztéma előtt, amin megy a Chrome. Androidon és iOS-es eszközökön majd csak vásárolni lehet, de játszani nem.Végül, de nem utolsó sorban, a kezdő játékfelhozatal:Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft)Baldur's Gate III (Larian Studios)Borderlands 3 (2K Games)The Crew 2 (Ubisoft)The Division 2 (Ubisoft)Darksiders: Genesis (THQ Nordic)Destiny 2: The Collection (Bungie)Doom Eternal (Bethesda Softworks)Dragon Ball Xenoverse 2 (Bandai Namco)The Elder Scrolls Online (Bethesda Softworks)Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)Final Fantasy XV (Square Enix)Football Manager 2020 (Sega)Get Packed (Coatsink)Ghost Recon: Breakpoint (Ubisoft)GRID (Deep Silver)Just Dance 2020 (Ubisoft)Metro Exodus (Deep Silver)Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive Entertainment)NBA 2K (2K Games)Power Rangers: Battle for the Grid (nPlay)Rage 2 (Bethesda Softworks)Rise of the Tomb Raider (Square Enix)Samurai Shodown (Athlon Games)Shadow of the Tomb Raider (Square Enix)Thumper (Drool)Tomb Raider (Square Enix)Trials Rising (Ubisoft)