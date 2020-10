Minden kérdésedre válaszol a Watch Dogs Legion kooperatív módjáról a legfrissebb trailer

Kifejezetten nagy szerepet szentel a kooperatív módnak a Watch Dogs Legion keretein belül a Ubisoft, amit mi sem bizonyít jobban más, mint a játékhoz bemutatott legfrissebb kedvcsináló, mely garantáltan minden kérdésünkre válaszol a témában.

Mindezt ráadásul gameplay felvételek társaságában, hogy a saját szemünkkel láthassuk, miként muzsikál majd a gyakorlatban ez a játékmód, amit ráadásul élőszereplős pillanatok tesznek még érdekesebbé, melyek néhány percre átültetik a valóságba a játék őrült világát.A csapatos kooperatív mókára kiélezett módban kihívások és küldetések is várnak ránk a futurisztikus Londonban, de egymás szívatására is kapunk benne lehetőséget - különféle képességű karakterek oldalán -, azonban nézzétek meg inkább magatok a kapcsolódó lehetőségeket, a videó ugyanis jobban prezentálja mindezt. Megjelenés október 29-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, majd novemberben next-gen konzolokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!